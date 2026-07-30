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20:30
FC Twente Enschede
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Ab 20:30 Uhr
Hinspiel 2:1
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Ferencvaros Budapest - FC Twente Enschede

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Schiedsrichter
Referee
Viktor
Kopievskiy
Ukraine
Anstoss
Donnerstag
30. Juli 2026 um 20:30 Uhr
Stadion
Budapest, Ungarn
Groupama Arena
Kapazität
22'000
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