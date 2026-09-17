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FC Viktoria Pilsen
FC Viktoria Pilsen
21:00
Union Saint-Gilloise
Union Saint-Gilloise
Zum Fussball-Kalender
FC Viktoria Pilsen
FC Viktoria Pilsen
Ab 21:00 Uhr
Vs
Union Saint-Gilloise
Union Saint-Gilloise
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UEFA Europa League
FC Viktoria Pilsen - Union Saint-Gilloise

Dieser Liveticker hat noch keine Beiträge.
Ende des Livetickers
Europa League 26/27
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Sparta Prag
Sparta Prag
1
3
3
2
SL Benfica
SL Benfica
1
2
3
3
Bayer Leverkusen
Bayer Leverkusen
1
2
3
4
Olympique Lyon
Olympique Lyon
1
1
3
5
Olympiakos Piräus
Olympiakos Piräus
1
1
3
6
AC Omonia Nicosia
AC Omonia Nicosia
1
1
3
6
FC Sunderland
FC Sunderland
1
1
3
8
GNK Dinamo Zagreb
GNK Dinamo Zagreb
1
0
1
8
Hapoel Beer Sheva FC
Hapoel Beer Sheva FC
1
0
1
8
SK Sturm Graz
SK Sturm Graz
1
0
1
8
FC Stade Rennes
FC Stade Rennes
1
0
1
12
AFC Bournemouth
AFC Bournemouth
0
0
0
12
Besiktas JK
Besiktas JK
0
0
0
12
Celtic Glasgow
Celtic Glasgow
0
0
0
12
Crystal Palace
Crystal Palace
0
0
0
12
FC Salzburg
FC Salzburg
0
0
0
12
FC Viktoria Pilsen
FC Viktoria Pilsen
0
0
0
12
Ferencvaros Budapest
Ferencvaros Budapest
0
0
0
12
Juventus Turin
Juventus Turin
0
0
0
12
KKS Lech Posen
KKS Lech Posen
0
0
0
12
Lilleström SK
Lilleström SK
0
0
0
12
NEC Nijmegen
NEC Nijmegen
0
0
0
12
OFI Kreta
OFI Kreta
0
0
0
12
Olympique Marseille
Olympique Marseille
0
0
0
12
Levski Sofia
Levski Sofia
0
0
0
12
Real Sociedad
Real Sociedad
0
0
0
12
SCU Torreense
SCU Torreense
0
0
0
12
TSG Hoffenheim
TSG Hoffenheim
0
0
0
12
Union Saint-Gilloise
Union Saint-Gilloise
0
0
0
30
Jagiellonia Bialystok
Jagiellonia Bialystok
1
-1
0
31
RSC Anderlecht
RSC Anderlecht
1
-1
0
32
AZ Alkmaar
AZ Alkmaar
1
-1
0
32
RC Celta de Vigo
RC Celta de Vigo
1
-1
0
34
AC Mailand
AC Mailand
1
-2
0
34
NK Celje
NK Celje
1
-2
0
36
FC Ararat Armenia
FC Ararat Armenia
1
-3
0
Playoffs
Qualifikationsspiele
Die letzten Spiele
Schiedsrichter
Referee
Yigal
Frid
Israel
Anstoss
Donnerstag
17. September 2026 um 21:00 Uhr
Stadion
Pilsen, Tschechien
Doosan Arena
Kapazität
11'700
In diesem Artikel erwähnt
Viktoria Pilsen
Viktoria Pilsen
Royale Union Saint-Gilloise
Royale Union Saint-Gilloise
Europa League
Europa League
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        Viktoria Pilsen
        Viktoria Pilsen
        Royale Union Saint-Gilloise
        Royale Union Saint-Gilloise
        Europa League
        Europa League