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FC Universitatea Cluj - FC Dynamo Kyiv

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Schiedsrichter
Referee
Iwan Arwel
Griffith
Wales
Anstoss
Donnerstag
16. Juli 2026 um 19:30 Uhr
Stadion
Cluj Napoca, Rumänien
Cluj Arena
Kapazität
30'200
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