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UEFA Europa League: FC Universitatea Cluj - FC Dynamo Kyiv (16.07.2026)
FC Universitatea Cluj
19:30
FC Dynamo Kyiv
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FC Universitatea Cluj
Ab 19:30 Uhr
Hinspiel 0:0
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Iwan Arwel
Griffith
Wales
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Donnerstag
16. Juli 2026 um 19:30 Uhr
Stadion
Cluj Napoca, Rumänien
Cluj Arena
Kapazität
30'200
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