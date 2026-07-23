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UEFA Europa League: FC Twente Enschede - Ferencvaros Budapest (23.07.2026)
FC Twente Enschede
20:00
Ferencvaros Budapest
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Ab 20:00 Uhr
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Donnerstag
23. Juli 2026 um 20:00 Uhr
Stadion
Enschede, Niederlande
De Grolsch Veste
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30'205
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