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Referee
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Kos
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Donnerstag
23. Juli 2026 um 20:00 Uhr
Stadion
Enschede, Niederlande
De Grolsch Veste
Kapazität
30'205
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