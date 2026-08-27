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UEFA Europa League: FC Thun - KKS Lech Posen (27.08.2026)
FC Thun
20:00
KKS Lech Posen
Zum Fussball-Kalender
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Ab 20:00 Uhr
Hinspiel 0:7
Vs
KKS Lech Posen
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Donnerstag
27. August 2026 um 20:00 Uhr
Stadion
Thun, Schweiz
Visana Stadion
Kapazität
10'398
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