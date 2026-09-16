Mannschaft
SP
TD
PT
1
AC Mailand
0
0
0
1
AFC Bournemouth
0
0
0
1
AZ Alkmaar
0
0
0
1
Bayer Leverkusen
0
0
0
1
Besiktas JK
0
0
0
1
Celtic Glasgow
0
0
0
1
Crystal Palace
0
0
0
1
FC Ararat Armenia
0
0
0
1
FC Salzburg
0
0
0
1
FC Viktoria Pilsen
0
0
0
1
Ferencvaros Budapest
0
0
0
1
GNK Dinamo Zagreb
0
0
0
1
Hapoel Beer Sheva FC
0
0
0
1
Jagiellonia Bialystok
0
0
0
1
Juventus Turin
0
0
0
1
KKS Lech Posen
0
0
0
1
Lilleström SK
0
0
0
1
NEC Nijmegen
0
0
0
1
NK Celje
0
0
0
1
OFI Kreta
0
0
0
1
Olympiakos Piräus
0
0
0
1
Olympique Lyon
0
0
0
1
Olympique Marseille
0
0
0
1
AC Omonia Nicosia
0
0
0
1
Levski Sofia
0
0
0
1
RC Celta de Vigo
0
0
0
1
Real Sociedad
0
0
0
1
RSC Anderlecht
0
0
0
1
SCU Torreense
0
0
0
1
SK Sturm Graz
0
0
0
1
SL Benfica
0
0
0
1
Sparta Prag
0
0
0
1
FC Stade Rennes
0
0
0
1
FC Sunderland
0
0
0
1
TSG Hoffenheim
0
0
0
1
Union Saint-Gilloise
0
0
0