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Schiedsrichter
Referee
Arnes
Talic
Österreich
Anstoss
Donnerstag
09. Juli 2026 um 19:00 Uhr
Stadion
Tiraspol, Moldawien
Sheriff-Stadion
Kapazität
14'000
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