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UEFA Europa League: FC Sheriff Tiraspol - NK Aluminij (09.07.2026)
FC Sheriff Tiraspol
19:00
NK Aluminij
Zum Fussball-Kalender
FC Sheriff Tiraspol
Ab 19:00 Uhr
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NK Aluminij
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FC Sheriff Tiraspol - NK Aluminij
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Talic
Österreich
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Donnerstag
09. Juli 2026 um 19:00 Uhr
Stadion
Tiraspol, Moldawien
Sheriff-Stadion
Kapazität
14'000
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