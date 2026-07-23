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FC Sheriff Tiraspol - Maccabi Tel Aviv FC

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Schiedsrichter
Referee
Kyriakos
Athanasiou
Zypern
Anstoss
Donnerstag
23. Juli 2026 um 19:00 Uhr
Stadion
Tiraspol, Moldawien
Sheriff-Stadion
Kapazität
14'000
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