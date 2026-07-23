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UEFA Europa League: FC Sheriff Tiraspol - Maccabi Tel Aviv FC (23.07.2026)
FC Sheriff Tiraspol
19:00
Maccabi Tel Aviv FC
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FC Sheriff Tiraspol
Ab 19:00 Uhr
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Maccabi Tel Aviv FC
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Kyriakos
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Donnerstag
23. Juli 2026 um 19:00 Uhr
Stadion
Tiraspol, Moldawien
Sheriff-Stadion
Kapazität
14'000
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