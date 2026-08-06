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UEFA Europa League: FC Salzburg - Pafos FC (06.08.2026)
FC Salzburg
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Donnerstag
06. August 2026 um 19:00 Uhr
Stadion
Salzburg, Österreich
Red Bull Arena
Kapazität
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