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Referee
Damian
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Donnerstag
06. August 2026 um 19:00 Uhr
Stadion
Salzburg, Österreich
Red Bull Arena
Kapazität
30'188
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