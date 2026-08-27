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UEFA Europa League: FC Salzburg - Mjällby AIF (27.08.2026)
FC Salzburg
19:00
Mjällby AIF
Zum Fussball-Kalender
FC Salzburg
Ab 19:00 Uhr
Hinspiel 1:0
Vs
Mjällby AIF
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FC Salzburg - Mjällby AIF
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Donnerstag
27. August 2026 um 19:00 Uhr
Stadion
Salzburg, Österreich
Red Bull Arena
Kapazität
30'188
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