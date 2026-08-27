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Schiedsrichter
Referee
Irfan
Peljto
Bosnien und Herzegowina
Anstoss
Donnerstag
27. August 2026 um 19:00 Uhr
Stadion
Salzburg, Österreich
Red Bull Arena
Kapazität
30'188
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