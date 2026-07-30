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Schiedsrichter
Referee
John
Brooks
England
Anstoss
Donnerstag
30. Juli 2026 um 19:00 Uhr
Stadion
Herning, Dänemark
MCH-Arena
Kapazität
11'809
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