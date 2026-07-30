DE
FR
Konto & Einstellungen
Blick+
Schweiz
Ausland
Sport
Meinung
Politik
Wirtschaft
People
Digital
Gesellschaft
Leben
Mobil
Community
Video
Social
Newsletter
Podcasts
E-Paper
Mehr
Impressum
DE
FR
Abonnieren
Home
Sport
Fussball
Europa League
UEFA Europa League: FC Midtjylland - Besiktas JK (30.07.2026)
FC Midtjylland
19:00
Besiktas JK
Zum Fussball-Kalender
FC Midtjylland
Ab 19:00 Uhr
Hinspiel 0:1
Vs
Besiktas JK
Worauf wettest du?
Liveticker
Aufstellung
Statistik
Spiele/Resultate
Infos
UEFA Europa League
FC Midtjylland - Besiktas JK
Teilen
Dieser Liveticker hat noch keine Beiträge.
Ende des Livetickers
Die letzten Spiele
Schiedsrichter
John
Brooks
England
Anstoss
Donnerstag
30. Juli 2026 um 19:00 Uhr
Stadion
Herning, Dänemark
MCH-Arena
Kapazität
11'809
Teilen
Bevorzugte Quelle
So funktioniert’s
Fehler gefunden?
Jetzt melden
In diesem Artikel erwähnt
FC Midtjylland
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
Meistgelesen
Meistgelesen
In diesem Artikel erwähnt
FC Midtjylland