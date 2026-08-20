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UEFA Europa League: FC Kairat Almaty - RSC Anderlecht (20.08.2026)
FC Kairat Almaty
17:00
RSC Anderlecht
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FC Kairat Almaty
Ab 17:00 Uhr
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RSC Anderlecht
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Christopher
Kavanagh
England
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Donnerstag
20. August 2026 um 17:00 Uhr
Stadion
Almaty, Kasachstan
Zentralstadion
Kapazität
25'057
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