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Schiedsrichter
Referee
Christopher
Kavanagh
England
Anstoss
Donnerstag
20. August 2026 um 17:00 Uhr
Stadion
Almaty, Kasachstan
Zentralstadion
Kapazität
25'057
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