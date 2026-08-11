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UEFA Europa League: FC Iberia 1999 - Larne FC (11.08.2026)
FC Iberia 1999
18:00
Larne FC
Zum Fussball-Kalender
FC Iberia 1999
Ab 18:00 Uhr
Hinspiel 0:0
Vs
Larne FC
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FC Iberia 1999 - Larne FC
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Norwegen
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Dienstag
11. August 2026 um 18:00 Uhr
Stadion
Tiflis, Georgien
Micheil-Meschi-Stadion
Kapazität
27'223
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