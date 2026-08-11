DE
FR
Abonnieren
FC Iberia 1999
FC Iberia 1999
18:00
Larne FC
Larne FC
Zum Fussball-Kalender
FC Iberia 1999
FC Iberia 1999
Ab 18:00 Uhr
Hinspiel 0:0
Vs
Larne FC
Larne FC
Worauf wettest du?
Sporttip Logo

UEFA Europa League
FC Iberia 1999 - Larne FC

Dieser Liveticker hat noch keine Beiträge.
Ende des Livetickers
Die letzten Spiele
Schiedsrichter
Referee
Rohit
Saggi
Norwegen
Anstoss
Dienstag
11. August 2026 um 18:00 Uhr
Stadion
Tiflis, Georgien
Micheil-Meschi-Stadion
Kapazität
27'223
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen