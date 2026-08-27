DE
FR
Konto & Einstellungen
Blick+
Schweiz
Ausland
Sport
Meinung
Politik
Wirtschaft
People
Digital
Gesellschaft
Leben
Mobil
Community
Video
Social
Newsletter
Podcasts
E-Paper
Mehr
Impressum
DE
FR
Abonnieren
Home
Sport
Fussball
Europa League
UEFA Europa League: FC Iberia 1999 - Jagiellonia Bialystok (27.08.2026)
FC Iberia 1999
18:00
Jagiellonia Bialystok
Zum Fussball-Kalender
FC Iberia 1999
Ab 18:00 Uhr
Hinspiel 0:4
Vs
Jagiellonia Bialystok
Worauf wettest du?
Liveticker
Aufstellung
Statistik
Spiele/Resultate
Infos
UEFA Europa League
FC Iberia 1999 - Jagiellonia Bialystok
Teilen
Dieser Liveticker hat noch keine Beiträge.
Ende des Livetickers
Die letzten Spiele
Schiedsrichter
Simone
Sozza
Italien
Anstoss
Donnerstag
27. August 2026 um 18:00 Uhr
Stadion
Tiflis, Georgien
Micheil-Meschi-Stadion
Kapazität
27'223
Teilen
Bevorzugte Quelle
So funktioniert’s
Fehler gefunden?
Jetzt melden
In diesem Artikel erwähnt
Jagiellonia Bialystok
Europa League
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
Meistgelesen
Meistgelesen
In diesem Artikel erwähnt
Jagiellonia Bialystok
Europa League