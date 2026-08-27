DE
FR
Abonnieren
FC Iberia 1999
FC Iberia 1999
18:00
Jagiellonia Bialystok
Jagiellonia Bialystok
Zum Fussball-Kalender
FC Iberia 1999
FC Iberia 1999
Ab 18:00 Uhr
Hinspiel 0:4
Vs
Jagiellonia Bialystok
Jagiellonia Bialystok
Worauf wettest du?
Sporttip Logo

UEFA Europa League
FC Iberia 1999 - Jagiellonia Bialystok

Dieser Liveticker hat noch keine Beiträge.
Ende des Livetickers
Die letzten Spiele
Schiedsrichter
Referee
Simone
Sozza
Italien
Anstoss
Donnerstag
27. August 2026 um 18:00 Uhr
Stadion
Tiflis, Georgien
Micheil-Meschi-Stadion
Kapazität
27'223
In diesem Artikel erwähnt
Jagiellonia Bialystok
Jagiellonia Bialystok
Europa League
Europa League
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        Jagiellonia Bialystok
        Jagiellonia Bialystok
        Europa League
        Europa League