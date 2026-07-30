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Europa League
UEFA Europa League: FC Hradec Kralove - Tromsö IL (30.07.2026)
FC Hradec Kralove
19:00
Tromsö IL
Zum Fussball-Kalender
FC Hradec Kralove
Ab 19:00 Uhr
Hinspiel 1:0
Vs
Tromsö IL
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UEFA Europa League
FC Hradec Kralove - Tromsö IL
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Schiedsrichter
Nikola
Dabanovic
Montenegro
Anstoss
Donnerstag
30. Juli 2026 um 19:00 Uhr
Stadion
Königgrätz, Tschechien
Malsovicka arena
Kapazität
9'300
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