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UEFA Europa League: FC Dynamo Kyiv - PAOK Thessaloniki (23.07.2026)
FC Dynamo Kyiv
19:00
PAOK Thessaloniki
Zum Fussball-Kalender
FC Dynamo Kyiv
Ab 19:00 Uhr
Vs
PAOK Thessaloniki
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Spiele/Resultate
Infos
UEFA Europa League
FC Dynamo Kyiv - PAOK Thessaloniki
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Die letzten Spiele
Schiedsrichter
Sandi
Putros
Dänemark
Anstoss
Donnerstag
23. Juli 2026 um 19:00 Uhr
Stadion
Kiew, Ukraine
Dynamo n.a. Valeriy Lobanovskyi
Kapazität
16'873
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Dynamo Kiew
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