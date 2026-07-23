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FC Dynamo Kyiv
FC Dynamo Kyiv
19:00
PAOK Thessaloniki
PAOK Thessaloniki
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PAOK Thessaloniki
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UEFA Europa League
FC Dynamo Kyiv - PAOK Thessaloniki

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Die letzten Spiele
Schiedsrichter
Referee
Sandi
Putros
Dänemark
Anstoss
Donnerstag
23. Juli 2026 um 19:00 Uhr
Stadion
Kiew, Ukraine
Dynamo n.a. Valeriy Lobanovskyi
Kapazität
16'873
In diesem Artikel erwähnt
Dynamo Kiew
Dynamo Kiew
PAOK Thessaloniki
PAOK Thessaloniki
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        PAOK Thessaloniki