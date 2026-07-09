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Schiedsrichter
Referee
Joonas
Jaanovits
Estland
Anstoss
Donnerstag
09. Juli 2026 um 19:00 Uhr
Stadion
Lublin, Polen
Arena Lublin
Kapazität
15'500
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