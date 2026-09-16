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FC Ararat Armenia
FC Ararat Armenia
18:45
Sparta Prag
Sparta Prag
Zum Fussball-Kalender
FC Ararat Armenia
FC Ararat Armenia
Ab 18:45 Uhr
Vs
Sparta Prag
Sparta Prag
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UEFA Europa League
FC Ararat Armenia - Sparta Prag

Dieser Liveticker hat noch keine Beiträge.
Ende des Livetickers
Europa League 26/27
Mannschaft
SP
TD
PT
1
AC Mailand
AC Mailand
0
0
0
1
AFC Bournemouth
AFC Bournemouth
0
0
0
1
AZ Alkmaar
AZ Alkmaar
0
0
0
1
Bayer Leverkusen
Bayer Leverkusen
0
0
0
1
Besiktas JK
Besiktas JK
0
0
0
1
Celtic Glasgow
Celtic Glasgow
0
0
0
1
Crystal Palace
Crystal Palace
0
0
0
1
FC Ararat Armenia
FC Ararat Armenia
0
0
0
1
FC Salzburg
FC Salzburg
0
0
0
1
FC Viktoria Pilsen
FC Viktoria Pilsen
0
0
0
1
Ferencvaros Budapest
Ferencvaros Budapest
0
0
0
1
GNK Dinamo Zagreb
GNK Dinamo Zagreb
0
0
0
1
Hapoel Beer Sheva FC
Hapoel Beer Sheva FC
0
0
0
1
Jagiellonia Bialystok
Jagiellonia Bialystok
0
0
0
1
Juventus Turin
Juventus Turin
0
0
0
1
KKS Lech Posen
KKS Lech Posen
0
0
0
1
Lilleström SK
Lilleström SK
0
0
0
1
NEC Nijmegen
NEC Nijmegen
0
0
0
1
NK Celje
NK Celje
0
0
0
1
OFI Kreta
OFI Kreta
0
0
0
1
Olympiakos Piräus
Olympiakos Piräus
0
0
0
1
Olympique Lyon
Olympique Lyon
0
0
0
1
Olympique Marseille
Olympique Marseille
0
0
0
1
AC Omonia Nicosia
AC Omonia Nicosia
0
0
0
1
Levski Sofia
Levski Sofia
0
0
0
1
RC Celta de Vigo
RC Celta de Vigo
0
0
0
1
Real Sociedad
Real Sociedad
0
0
0
1
RSC Anderlecht
RSC Anderlecht
0
0
0
1
SCU Torreense
SCU Torreense
0
0
0
1
SK Sturm Graz
SK Sturm Graz
0
0
0
1
SL Benfica
SL Benfica
0
0
0
1
Sparta Prag
Sparta Prag
0
0
0
1
FC Stade Rennes
FC Stade Rennes
0
0
0
1
FC Sunderland
FC Sunderland
0
0
0
1
TSG Hoffenheim
TSG Hoffenheim
0
0
0
1
Union Saint-Gilloise
Union Saint-Gilloise
0
0
0
Playoffs
Qualifikationsspiele
Die letzten Spiele
Schiedsrichter
Referee
Mohammed
Al-Hakim
Schweden
Anstoss
Mittwoch
16. September 2026 um 18:45 Uhr
Stadion
Eriwan, Armenien
Wasken Sarkissjan Republikanisches Stadion
Kapazität
14'403
In diesem Artikel erwähnt
FC Ararat-Armenia
FC Ararat-Armenia
Sparta Prag
Sparta Prag
Europa League
Europa League
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