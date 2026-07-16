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Europa League
UEFA Europa League: Derry City - ZSKA Sofia (16.07.2026)
Derry City
19:30
ZSKA Sofia
Zum Fussball-Kalender
Derry City
Ab 19:30 Uhr
Hinspiel 2:3
Vs
ZSKA Sofia
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Derry City - ZSKA Sofia
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Donnerstag
16. Juli 2026 um 19:30 Uhr
Stadion
Derry, Irland
Brandywell Stadium
Kapazität
7'700
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