Mannschaft
SP
TD
PT
1
Sparta Prag
1
3
3
2
SL Benfica
1
2
3
3
Bayer Leverkusen
1
2
3
4
Olympique Lyon
1
1
3
5
Olympiakos Piräus
1
1
3
6
AC Omonia Nicosia
1
1
3
6
FC Sunderland
1
1
3
8
GNK Dinamo Zagreb
1
0
1
8
Hapoel Beer Sheva FC
1
0
1
8
SK Sturm Graz
1
0
1
8
FC Stade Rennes
1
0
1
12
AFC Bournemouth
0
0
0
12
Besiktas JK
0
0
0
12
Celtic Glasgow
0
0
0
12
Crystal Palace
0
0
0
12
FC Salzburg
0
0
0
12
FC Viktoria Pilsen
0
0
0
12
Ferencvaros Budapest
0
0
0
12
Juventus Turin
0
0
0
12
KKS Lech Posen
0
0
0
12
Lilleström SK
0
0
0
12
NEC Nijmegen
0
0
0
12
OFI Kreta
0
0
0
12
Olympique Marseille
0
0
0
12
Levski Sofia
0
0
0
12
Real Sociedad
0
0
0
12
SCU Torreense
0
0
0
12
TSG Hoffenheim
0
0
0
12
Union Saint-Gilloise
0
0
0
30
Jagiellonia Bialystok
1
-1
0
31
RSC Anderlecht
1
-1
0
32
AZ Alkmaar
1
-1
0
32
RC Celta de Vigo
1
-1
0
34
AC Mailand
1
-2
0
34
NK Celje
1
-2
0
36
FC Ararat Armenia
1
-3
0