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Schiedsrichter
Referee
Tobias
Stieler
Deutschland
Anstoss
Donnerstag
20. August 2026 um 19:00 Uhr
Stadion
Istanbul, Türkiye
Vodafone Park
Kapazität
42'590
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