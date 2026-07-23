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UEFA Europa League: Besiktas JK - FC Midtjylland (23.07.2026)
Besiktas JK
20:00
FC Midtjylland
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Besiktas JK
Ab 20:00 Uhr
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Besiktas JK - FC Midtjylland
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Ricardo
De Burgos Bengoechea
Spanien
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Donnerstag
23. Juli 2026 um 20:00 Uhr
Stadion
Istanbul, Türkiye
Vodafone Park
Kapazität
42'590
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