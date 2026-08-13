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FC Hradec Kralove
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Besiktas JK - FC Hradec Kralove

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Schiedsrichter
Referee
Urs
Schnyder
Schweiz
Anstoss
Donnerstag
13. August 2026 um 19:00 Uhr
Stadion
Istanbul, Türkiye
Vodafone Park
Kapazität
42'590
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