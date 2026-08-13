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Europa League
UEFA Europa League: Besiktas JK - FC Hradec Kralove (13.08.2026)
Besiktas JK
19:00
FC Hradec Kralove
Zum Fussball-Kalender
Besiktas JK
Ab 19:00 Uhr
Hinspiel 1:0
Vs
FC Hradec Kralove
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UEFA Europa League
Besiktas JK - FC Hradec Kralove
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Schiedsrichter
Urs
Schnyder
Schweiz
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Donnerstag
13. August 2026 um 19:00 Uhr
Stadion
Istanbul, Türkiye
Vodafone Park
Kapazität
42'590
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