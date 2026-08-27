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Schiedsrichter
Referee
Daniel
Siebert
Deutschland
Anstoss
Donnerstag
27. August 2026 um 20:00 Uhr
Stadion
Randers, Dänemark
Cepheus Park Randers
Kapazität
10'300
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