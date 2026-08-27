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AC Omonia Nicosia
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19:00
St. Truidense VV
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Ab 19:00 Uhr
Hinspiel 0:1
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AC Omonia Nicosia - St. Truidense VV

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Schiedsrichter
Referee
Damian
Sylwestrzak
Polen
Anstoss
Donnerstag
27. August 2026 um 19:00 Uhr
Stadion
Nicosia, Zypern
GSP-Stadion
Kapazität
22'859
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