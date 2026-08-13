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Europa League
UEFA Europa League: AC Omonia Nicosia - Lincoln Red Imps FC (13.08.2026)
AC Omonia Nicosia
19:00
Lincoln Red Imps FC
Zum Fussball-Kalender
AC Omonia Nicosia
Ab 19:00 Uhr
Hinspiel 1:1
Vs
Lincoln Red Imps FC
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AC Omonia Nicosia - Lincoln Red Imps FC
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Sebastian
Gishamer
Österreich
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Donnerstag
13. August 2026 um 19:00 Uhr
Stadion
Nicosia, Zypern
GSP-Stadion
Kapazität
22'859
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