Istanbul reloaded. Zum dritten Mal in weniger als einem Jahr ist Lugano wieder in der türkischen Grossstadt zu Gast. Zum zweiten Mal gehts dabei gegen Besiktas. Wie im letzten Herbst, als die Tessiner sensationell 3:2 nach 0:2-Rückstand gewannen. Damals in der Gruppenphase der Conference League.

Diesmal ist es das Rückspiel in den Europa-League-Playoffs (Hinspiel: 3:3). Der Gewinner darf in die nominell besser besetzte Europa League (EL). Der Verlierer muss mit der Conference League (CL) vorliebnehmen. In puncto Uefa-Prämien gibt es zwischen den beiden Wettbewerben zu diesem frühen Zeitpunkt aber kaum Unterschiede. Die Startgelder betragen für die EL 4 Millionen Franken, für die CL 3 Millionen Franken.

Gibts einen neuen Stürmer, oder nicht?

Ob Europa- oder Conference League ist aber nicht die einzige Frage, die im Tessin derzeit Hochkonjunktur hat. Mindestens so intensiv wird über ein (noch) nicht eingelöstes Transfer-Versprechen von Lugano-Sportchef Carlos Da Silva (40) debattiert.

Wir rekapitulieren. Es war Anfang Juli, als Da Silva sagte: «Wir holen einen neuen Stürmer. Unabhängig davon, ob Zan Celar bleibt oder nicht.» Wochen später begann die Super-League-Saison. Ein neuer Stürmer war noch nicht da. Dafür konkretisierte sich Celars Wechsel nach England zu QPR in die Championship.

Kurze Zeit später wiederholte Da Silva die Aussage, dass man einen Stürmer verpflichten wolle. Seit diesen Worten ist ein weiterer Monat ins Land gezogen. Geschehen ist aber genauso wenig wie zuvor. Nämlich nichts.

Wenig Werbung in eigener Sache

Dafür ist Da Silva mit seinen Aussagen zurückgerudert. «Der Zuzug eines Stürmers hat keine Priorität mehr», wird er bei Eco dello Sport zitiert. Das Kader sei mit den beiden Mittelstürmern Kacper Przybylko (31) und Shkelqim Vladi (23) genügend breit aufgestellt. Zudem stimmen die Resultate.

Mag stimmen, dass die Offensive mit bislang 19 geschossenen Toren in der Liga und in Europa bestens funktioniert. Allerdings haben Przybylko und Vladi gemeinsam nur deren fünf dazu beigesteuert. Das ist auf Dauer zu wenig. Und auch sonst haben sie auf dem Platz nur wenige Argumente geliefert, um unumstrittene Stammspieler zu sein.

Es braucht einen neuen Celar

Trainer Mattia Croci-Torti (42) hat auch deshalb schon Flügelspieler Ignacio Aliseda (24) auf dieser Position gebracht. Den Eindruck wird man also nicht los, dass es einen weiteren Neuner braucht und «il Mister» auch einen will. Einer, der 15 Tore garantiert. So wie Celar einer war.

Noch hat Sportchef Da Silva bis am 9. September Zeit, um Lugano wieder mit einem echten Bomber auszustatten. Ansonsten wird es auf die Dauer schwer, in der Liga um den Meistertitel zu spielen und gleichzeitig europäisch mitzuhalten.