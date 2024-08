1/5 Lugano setzt gegen Besiktas ein Ausrufezeichen.

Carlo Emanuele Frezza Reporter Fussball

Amir Saipi – Note 4

Kassiert drei Tore. Vor allem das erste Gegentor scheint nicht unhaltbar. Auf der anderen Seite packt er aber auch zwei Monsterparaden aus und bewahrt Lugano vor einer Pleite. Zudem zeigt er, wie gut er mit dem Ball am Fuss ist.

Mattia Zanotti – Note 4

Vorne Top – hinten Flop. So lässt sich seine Partie zusammenfassen. Sein Positionsfehler vor dem 0:1 wiegt zwar sehr schwer. Doch er macht ihn eindrücklich wieder gut. Er bereitet das 1:1 vor und provoziert das 3:3. Muss sich in der Defensivarbeit aber schleunigst verbessern.

Antonios Papadopoulos – Note 4

Was ein Charakterkopf! Der Deutsch-Grieche hat eine unglaubliche Mentalität. Allerdings ist er auch nicht immer ganz fehlerlos. So wie beim Eckball zum 1:3 verliert er Al Musrati aus den Augen.

Ayman El Wafi – Note 4

Versucht, Ciro Immobile in Schach zu halten. Und es gelingt ihm ziemlich gut. Nur beim 1:2 verliert er ihn einmal aus den Augen und ist wie die ganze Defensive vom Tempo überfordert. Ansonsten ersetzt er den gesperrten Albian Hajdari ganz ordentlich.

Notenschlüssel 6 super

5 gut

4 genügend

3 schwach

2 sehr schwach

1 unbrauchbar 6 super

5 gut

4 genügend

3 schwach

2 sehr schwach

1 unbrauchbar

Milton Valenzuela – Note 5

Versucht nicht ganz so viel in der Offensive wie Zanotti auf rechts. Dafür steht er hinten deutlich solider. Zusammen mit Papadopoulos am 1:3 nach Corner mitschuldig. Ansonsten gibts auf seiner Seite für Besiktas kein Durchkommen.

Uran Bislimi – Note 4

Wenn es ihn braucht, ist er da. Wie gegen Fenerbahce trifft er auch gegen Besiktas. Ansonsten viel Laufbereitschaft und Kampf im Mittelfeld. Aber nicht so kreativ, wie auch schon.

Ousmane Doumbia – Note 4

Ist der Dreh- und Angelpunkt im Tessiner Spiel. Holt eine unnötige Gelbe Karte und scheint dann gehemmt. Folgerichtig nimmt ihn Croci-Torti vom Platz.

Mohamed Mahmoud – Note 4

Ähnlich wie Bislimi. Nicht sein Abend. Aber er fällt auch nicht ab. Bewegt sich im Schatten seiner Mitspieler und macht viel Drecksarbeit.

Renato Steffen – Note 5

Grosse Spiele sind für grosse Spieler. Das hat der Nati-Star verinnerlicht. Sein Schlenzer zum 2:3 aus Tessiner Sicht ist wunderschön. Und auch danach nimmt er seine Mitspieler bei der Hand und führt sie zum verdienten 3:3-Remis.

Shkelqim Vladi – Note 3

Hat einen schweren Stand gegen die Besiktas-Defensive. Er ist nie wirklich im Spiel drin und kommt kaum zu Chancen. Und wenn er mal in die gefährliche Zone vordringt, misslingt ihm die Aktion.

Ignacio Aliseda – Note 4

Spielt wieder auf seiner Position – auf dem linken Flügel. Doch sein Potenzial zeigt er nur selten. Bereitet dafür das Schlenzer-Tor von Steffen wunderbar vor.

Anto Grgic – keine Note

Kommt in der 62. für Doumbia. Zu kurzer Einsatz für eine Bewertung.

Kacper Przybylko – keine Note

Kommt in der 62. für Vladi. Zu kurzer Einsatz für eine Bewertung.

Mohamed Mahou – keine Note

Kommt in der 71. für Aliseda. Zu kurzer Einsatz für eine Bewertung.

Mattia Bottani – keine Note

Kommt in der 85. für Mahmoud. Zu kurzer Einsatz für eine Bewertung.

Daniel Dos Santos – keine Note

Kommt in der 85. für Bislimi. Zu kurzer Einsatz für eine Bewertung.