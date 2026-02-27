DE
FR
Abonnieren

Bald überholen uns die Slowenen
Super League droht, im Europacup den Anschluss zu verlieren

Mit dem Ausscheiden von Lausanne ist die Schweiz nicht mehr im Europacup vertreten. Das schwache Abschneiden der Super-Ligisten könnte auch langfristige Auswirkungen haben.
Publiziert: 15:51 Uhr
|
Aktualisiert: 16:17 Uhr
Kommentieren
1/6
Ausgeschieden in den Playoffs der Conference League: Lausanne hielt bis zum gestrigen Donnerstag die Schweizer Fahne im Europacup hoch.
Foto: Pascal Muller/freshfocus

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Schweizer Klubs fliegen aus Europacup, kein Team spielt mehr international
  • Schweiz fällt im Uefa-Ranking auf Platz 19 hinter Zypern und Ukraine
  • Fünf-Jahres-Wertung: Schweiz aktuell auf Platz 16, nur 4 Teams 2027/28
War diese Zusammenfassung hilfreich?
Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
RMS_Portrait_AUTOR_760.JPG
Daniel LeuStv. Sportchef

Das wars nun endgültig! Mit Lausanne schied am Donnerstagabend der letzte Schweizer Vertreter im Europacup aus. Dass im Monat März keines unserer Teams mehr international spielen darf, gab es zuletzt 2019. Seitdem hat stets mindestens ein Klub den Achtelfinal in einem der drei Wettbewerbe erreicht.

Die Horror-Bilanz dieser Saison: YB und Basel Out in der Gruppenphase der Europa League, Servette Out in den Playoffs zur Conference League, und Lugano schaffte es gar noch weniger weit. Die Tessiner waren bereits in der 3. Quali-Runde der drittklassigen Conference League gescheitert.

Werden wir auch noch von Slowenien überholt?

Doch was sind die Folgen dieses miesen Abschneidens? Im Uefa-Ranking der diesjährigen Saison liegt die Schweiz nur auf Rang 19, hinter Ländern wie Zypern, Ungarn oder der Ukraine. Es droht gar noch mehr Ungemach, denn Slowenien, das zurzeit direkt hinter uns auf Platz 20 steht, ist mit Celje noch in der Conference League vertreten und kann deshalb im Gegensatz zur Schweiz noch weiter punkten.

Mehr zum Europacup
«Ich hasse den VAR, ich hasse ihn»
Mit Video
«Ich hasse den VAR»
Gefühlschaos bei Lausanne-Coach Zeidler nach Europa-Aus
Drei Waadtländer fallen durch – zwei sind gut
Lausanne-Noten gegen Olmütz
Drei Waadtländer fallen durch – zwei sind gut

Viel wichtiger ist jedoch die Fünf-Jahres-Wertung. Hier entscheidet sich, wie viele Schweizer Klubs in Zukunft international spielen und in welcher Liga und Qualifikationsrunde sie eingreifen würden. Und auch hier sieht es nicht gut für den Schweizer Fussball aus. Zurzeit liegt die Schweiz auf Rang 16.

Sorgenvoller Blick in die Zukunft

Bleibt die Schweiz ausserhalb der Top 15, hätte das spürbare Konsequenzen. Wie bereits in der kommenden Saison wäre sie auch 2027/28 nur mit vier statt fünf Teams im Europacup vertreten. Und alle müssten schon in der 2. Qualifikationsrunde des jeweiligen Wettbewerbs starten. Eine Teilnahme an der Ligaphase wäre dadurch nicht mehr garantiert.

Blickt man noch weiter nach vorne, siehts gar noch düsterer aus, denn noch fliessen die Resultate der Saison 2022/23 mit in die Fünf-Jahres-Wertung ein. Damals kam Basel in der Conference League bis in den Halbfinal und heimste dementsprechend viele Punkte ein. Punkte, die in zwei Jahren aus der Wertung fallen werden.

Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
Europa League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Olympique Lyon
Olympique Lyon
8
13
21
2
Aston Villa
Aston Villa
8
8
21
3
FC Midtjylland
FC Midtjylland
8
10
19
4
Real Betis Balompie
Real Betis Balompie
8
6
17
5
FC Porto
FC Porto
8
6
17
6
SC Braga
SC Braga
8
6
17
7
SC Freiburg
SC Freiburg
8
6
17
8
AS Rom
AS Rom
8
7
16
9
KRC Genk
KRC Genk
8
4
16
10
Bologna FC
Bologna FC
8
7
15
11
VfB Stuttgart
VfB Stuttgart
8
6
15
12
Ferencvaros Budapest
Ferencvaros Budapest
8
1
15
13
Nottingham Forest
Nottingham Forest
8
8
14
14
FC Viktoria Pilsen
FC Viktoria Pilsen
8
5
14
15
FK Crvena Zvezda Belgrade
FK Crvena Zvezda Belgrade
8
1
14
16
RC Celta de Vigo
RC Celta de Vigo
8
4
13
17
PAOK Thessaloniki
PAOK Thessaloniki
8
3
12
18
OSC Lille
OSC Lille
8
3
12
19
Fenerbahce Istanbul
Fenerbahce Istanbul
8
3
12
20
Panathinaikos Athen
Panathinaikos Athen
8
2
12
21
Celtic Glasgow
Celtic Glasgow
8
-2
11
22
Ludogorets 1945 Razgrad
Ludogorets 1945 Razgrad
8
-3
10
23
GNK Dinamo Zagreb
GNK Dinamo Zagreb
8
-4
10
24
SK Brann
SK Brann
8
-2
9
25
BSC Young Boys
BSC Young Boys
8
-6
9
26
SK Sturm Graz
SK Sturm Graz
8
-6
7
27
Fotbal Club FCSB
Fotbal Club FCSB
8
-7
7
28
Go Ahead Eagles
Go Ahead Eagles
8
-8
7
29
Feyenoord Rotterdam
Feyenoord Rotterdam
8
-4
6
30
FC Basel
FC Basel
8
-4
6
31
FC Salzburg
FC Salzburg
8
-5
6
32
Glasgow Rangers
Glasgow Rangers
8
-9
4
33
OGC Nizza
OGC Nizza
8
-8
3
34
FC Utrecht
FC Utrecht
8
-10
1
35
Malmö FF
Malmö FF
8
-11
1
36
Maccabi Tel Aviv FC
Maccabi Tel Aviv FC
8
-20
1
Playoffs
Qualifikationsspiele
In diesem Artikel erwähnt
FC Lugano
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
Servette FC
Servette FC
BSC Young Boys
BSC Young Boys
FC Basel
FC Basel
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        FC Lugano
        FC Lugano
        FC Lausanne-Sport
        FC Lausanne-Sport
        Servette FC
        Servette FC
        BSC Young Boys
        BSC Young Boys
        FC Basel
        FC Basel