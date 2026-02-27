Darum gehts
- Schweizer Klubs fliegen aus Europacup, kein Team spielt mehr international
- Schweiz fällt im Uefa-Ranking auf Platz 19 hinter Zypern und Ukraine
- Fünf-Jahres-Wertung: Schweiz aktuell auf Platz 16, nur 4 Teams 2027/28
Das wars nun endgültig! Mit Lausanne schied am Donnerstagabend der letzte Schweizer Vertreter im Europacup aus. Dass im Monat März keines unserer Teams mehr international spielen darf, gab es zuletzt 2019. Seitdem hat stets mindestens ein Klub den Achtelfinal in einem der drei Wettbewerbe erreicht.
Die Horror-Bilanz dieser Saison: YB und Basel Out in der Gruppenphase der Europa League, Servette Out in den Playoffs zur Conference League, und Lugano schaffte es gar noch weniger weit. Die Tessiner waren bereits in der 3. Quali-Runde der drittklassigen Conference League gescheitert.
Werden wir auch noch von Slowenien überholt?
Doch was sind die Folgen dieses miesen Abschneidens? Im Uefa-Ranking der diesjährigen Saison liegt die Schweiz nur auf Rang 19, hinter Ländern wie Zypern, Ungarn oder der Ukraine. Es droht gar noch mehr Ungemach, denn Slowenien, das zurzeit direkt hinter uns auf Platz 20 steht, ist mit Celje noch in der Conference League vertreten und kann deshalb im Gegensatz zur Schweiz noch weiter punkten.
Viel wichtiger ist jedoch die Fünf-Jahres-Wertung. Hier entscheidet sich, wie viele Schweizer Klubs in Zukunft international spielen und in welcher Liga und Qualifikationsrunde sie eingreifen würden. Und auch hier sieht es nicht gut für den Schweizer Fussball aus. Zurzeit liegt die Schweiz auf Rang 16.
Sorgenvoller Blick in die Zukunft
Bleibt die Schweiz ausserhalb der Top 15, hätte das spürbare Konsequenzen. Wie bereits in der kommenden Saison wäre sie auch 2027/28 nur mit vier statt fünf Teams im Europacup vertreten. Und alle müssten schon in der 2. Qualifikationsrunde des jeweiligen Wettbewerbs starten. Eine Teilnahme an der Ligaphase wäre dadurch nicht mehr garantiert.
Blickt man noch weiter nach vorne, siehts gar noch düsterer aus, denn noch fliessen die Resultate der Saison 2022/23 mit in die Fünf-Jahres-Wertung ein. Damals kam Basel in der Conference League bis in den Halbfinal und heimste dementsprechend viele Punkte ein. Punkte, die in zwei Jahren aus der Wertung fallen werden.
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Olympique Lyon
8
13
21
2
Aston Villa
8
8
21
3
FC Midtjylland
8
10
19
4
Real Betis Balompie
8
6
17
5
FC Porto
8
6
17
6
SC Braga
8
6
17
7
SC Freiburg
8
6
17
8
AS Rom
8
7
16
9
KRC Genk
8
4
16
10
Bologna FC
8
7
15
11
VfB Stuttgart
8
6
15
12
Ferencvaros Budapest
8
1
15
13
Nottingham Forest
8
8
14
14
FC Viktoria Pilsen
8
5
14
15
FK Crvena Zvezda Belgrade
8
1
14
16
RC Celta de Vigo
8
4
13
17
PAOK Thessaloniki
8
3
12
18
OSC Lille
8
3
12
19
Fenerbahce Istanbul
8
3
12
20
Panathinaikos Athen
8
2
12
21
Celtic Glasgow
8
-2
11
22
Ludogorets 1945 Razgrad
8
-3
10
23
GNK Dinamo Zagreb
8
-4
10
24
SK Brann
8
-2
9
25
BSC Young Boys
8
-6
9
26
SK Sturm Graz
8
-6
7
27
Fotbal Club FCSB
8
-7
7
28
Go Ahead Eagles
8
-8
7
29
Feyenoord Rotterdam
8
-4
6
30
FC Basel
8
-4
6
31
FC Salzburg
8
-5
6
32
Glasgow Rangers
8
-9
4
33
OGC Nizza
8
-8
3
34
FC Utrecht
8
-10
1
35
Malmö FF
8
-11
1
36
Maccabi Tel Aviv FC
8
-20
1