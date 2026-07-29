DE
FR
Abonnieren

Erzielte nur zwei Tore
Juventus gibt Millionen-Stürmer nach Lyon ab

Trotz hoher Ablösesumme hat sich Loïs Openda bei Juventus nicht durchsetzen können. Nun wird er nach Frankreich ausgeliehen.
Publiziert: vor 7 Minuten
Kommentieren
Loïs Openda verlässt Juventus in Richtung Lyon – zumindest vorübergehend.
Foto: Getty Images
Gian–Andri_Baumgartner_Online Redaktor_Blick Ringier_3.jpg
Gian-Andri BaumgartnerRedaktor Sport

Über 40 Millionen Franken hat Juventus vor einem Jahr für Stürmer LoÏs Openda nach Leipzig überwiesen – ausbezahlt hat sich dieser Betrag für die Alte Dame bislang kaum: Der 26-Jährige hat in seiner ersten Saison in der Serie A nur sechsmal in der Startelf gestanden. Auf gerade einmal zwei Tore kommt er in insgesamt 34 Pflichtspieleinsätzen.

Nun geben die Bianconeri den Belgier vorübergehend ab: Wie der italienische Rekordmeister schreibt, wechselt Openda für die kommende Saison leihweise nach Frankreich zu Olympique Lyon. Dafür erhält Juve eine Leihgebür von 3,2 Millionen Franken – und Openda beim Vierten der letzten Ligue-1-Saison möglicherweise mehr Spielpraxis.

Folge unserem Transfer-Feed

Du willst wissen, was auf dem Transfermarkt läuft und bist heiss auf die Gerüchte rund um die grossen Namen? Folge diesem Link auf die Übersicht der News. Dort kannst du mit einem Klick auf das Plus-Symbol den Feed abonnieren und bleibst dank der Auto-Pushes ständig auf dem Laufenden.

Du willst wissen, was auf dem Transfermarkt läuft und bist heiss auf die Gerüchte rund um die grossen Namen? Folge diesem Link auf die Übersicht der News. Dort kannst du mit einem Klick auf das Plus-Symbol den Feed abonnieren und bleibst dank der Auto-Pushes ständig auf dem Laufenden.

Hier gehts zum Transfer-Feed
Noch näher dran an deinem Klub

Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball- und Eishockey-Fans. Folge deinem Lieblingsverein ganz egal ob Super League oder National League – oder etwa auch bei den Nationalteams und in den internationalen Top-Ligen. So erhältst du personalisierte Inhalte, jedes Spiel live aufs Handy und verpasst keine Story mehr. Jetzt followen!

Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball- und Eishockey-Fans. Folge deinem Lieblingsverein ganz egal ob Super League oder National League – oder etwa auch bei den Nationalteams und in den internationalen Top-Ligen. So erhältst du personalisierte Inhalte, jedes Spiel live aufs Handy und verpasst keine Story mehr. Jetzt followen!

Hier deinem Team folgen
Mehr Fussball
Alle Storys zur Super League
Nichts verpassen
Alle Storys zur Super League
Die wichtigsten News zur Bundesliga
Blick in die Top-Ligen
Die wichtigsten News zur Bundesliga
Die wichtigsten News zur Premier League
Blick in die Top-Ligen
Die wichtigsten News zur Premier League
Die wichtigsten News zu La Liga
Blick in die Top-Ligen
Die wichtigsten News zu La Liga
Die wichtigsten News zur Serie A
Blick in die Top-Ligen
Die wichtigsten News zur Serie A
Die wichtigsten News zur Ligue 1
Blick in die Top-Ligen
Die wichtigsten News zur Ligue 1
Externe Inhalte
Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar.
In diesem Artikel erwähnt
Juventus Turin
Juventus Turin
Olympique Lyon
Olympique Lyon
Ligue 1
Ligue 1
Serie A
Serie A
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        Juventus Turin
        Juventus Turin
        Olympique Lyon
        Olympique Lyon
        Ligue 1
        Ligue 1
        Serie A
        Serie A