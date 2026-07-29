Juventus gibt Millionen-Stürmer nach Lyon ab

Trotz hoher Ablösesumme hat sich Loïs Openda bei Juventus nicht durchsetzen können. Nun wird er nach Frankreich ausgeliehen.

Gian-Andri Baumgartner Redaktor Sport

Über 40 Millionen Franken hat Juventus vor einem Jahr für Stürmer LoÏs Openda nach Leipzig überwiesen – ausbezahlt hat sich dieser Betrag für die Alte Dame bislang kaum: Der 26-Jährige hat in seiner ersten Saison in der Serie A nur sechsmal in der Startelf gestanden. Auf gerade einmal zwei Tore kommt er in insgesamt 34 Pflichtspieleinsätzen.

Nun geben die Bianconeri den Belgier vorübergehend ab: Wie der italienische Rekordmeister schreibt, wechselt Openda für die kommende Saison leihweise nach Frankreich zu Olympique Lyon. Dafür erhält Juve eine Leihgebür von 3,2 Millionen Franken – und Openda beim Vierten der letzten Ligue-1-Saison möglicherweise mehr Spielpraxis.

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