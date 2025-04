Am 24. Mai wird der neue Präsident des Schweizer Fussballverbandes gewählt. Die Erste Liga spricht sich für Peter Knäbel aus. Die Wahl verspricht Spannung.

1/2 Peter Knäbel, Kandidat für das Amt des SFV-Präsidenten, erhält Unterstützung von den Vertretern der Ersten Liga. Foto: Sven Thomann

Darum gehts Erste Liga unterstützt Peter Knäbel für SFV-Präsidentschaft

Knäbel und Stroppa präsentierten sich vor Vereinsvertretern der Ersten Liga

Wahl am 24. Mai mit 101 Delegiertenstimmen aus drei Kammern

Pascal Keusch Redaktor Sport

Die Vereine der Ersten Liga haben sich im Hinblick auf die Wahl des SFV-Präsidenten für Peter Knäbel (58) ausgesprochen. Am 24. Mai wird der neue Präsident des Schweizer Fussballverbandes gewählt. An einer Delegiertenversammlung der Vereinsvertreter der Ersten Liga am Samstagmorgen hatten die beiden Kandidaten, Peter Knäbel und Sandro Stroppa (55), die Möglichkeit, sich mit den Anwesenden auszutauschen.

Die Stimmempfehlung zugunsten Knäbel macht das Rennen spannend, denn bislang wurde Stroppa als Favorit gehandelt. Während sich Knäbel als Macher gibt, der stark aus den eigenen Erfahrungen im Fussball schöpft, will Gegenkandidat Stroppa mit seinen Stärken im Management und Vernetzen überzeugen.

Wie wird der SFV-Präsident gewählt?

Die Wahl des Nachfolgers von Dominique Blanc (75) als Präsident des Schweizerischen Fussballverbandes findet am 24. Mai an der Delegiertenversammlung im Haus des Sports in Ittigen statt. Von den 101 Delegiertenstimmen der drei Kammern fallen 28 auf die Swiss Football League, 26 auf die Erste Liga und 47 auf die Amateur Liga. Im ersten Wahlgang ist das absolute Mehr erforderlich, im zweiten das relative.