Wie wird der SFV-Präsident gewählt?

Die Wahl des Nachfolgers von Dominique Blanc (75) als Präsident des Schweizerischen Fussballverbandes findet am 24. Mai an der Delegiertenversammlung im Haus des Sports in Ittigen statt. Von den 101 Delegiertenstimmen der drei Kammern fallen 28 auf die Swiss Football League, 26 auf die Erste Liga und 47 auf die Amateur Liga. Im ersten Wahlgang ist das absolute Mehr erforderlich, im zweiten das relative.