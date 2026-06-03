Die U19 des FC Schalke verstärkt sich mit Timo Wiesner. Der 16-Jährige ist vierfacher U17-Nati-Spieler und kommt vom FC St. Gallen.

Julian Sigrist Redaktor Sport

Das Schweizer Nachwuchstalent Timo Wiesner (16) wechselt im Sommer zum FC Schalke 04. Das geben die Königsblauen am Mittwoch bekannt. Der Ostschweizer ist demnach vorerst in der U19 eingeplant.

Wiesner begann seine fussballerische Laufbahn beim FC Gossau und wechselte 2021 zum FCSG, wo er zuletzt in der U17 und U19 zum Einsatz kam. In der Nati kam er bislang viermal für die U17 zum Einsatz.

«Super, dass Timo sich für den S04 und unseren Weg entschieden hat. Er ist pfeilschnell, torgefährlich und arbeitet auch gegen den Ball sehr intensiv. Ich freue mich sehr auf unsere gemeinsame Zeit», wird Trainer Norbert Elgert zitiert.

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