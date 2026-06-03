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Er ist U17-Nati-Spieler
Schweizer Nachwuchs-Talent wechselt zu Schalke

Die U19 des FC Schalke verstärkt sich mit Timo Wiesner. Der 16-Jährige ist vierfacher U17-Nati-Spieler und kommt vom FC St. Gallen.
Publiziert: 14:38 Uhr
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Timo Wiesner (r.) spielt ab kommender Saison für die Jugend von Schalke 04.
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Julian SigristRedaktor Sport

Das Schweizer Nachwuchstalent Timo Wiesner (16) wechselt im Sommer zum FC Schalke 04. Das geben die Königsblauen am Mittwoch bekannt. Der Ostschweizer ist demnach vorerst in der U19 eingeplant.

Wiesner begann seine fussballerische Laufbahn beim FC Gossau und wechselte 2021 zum FCSG, wo er zuletzt in der U17 und U19 zum Einsatz kam. In der Nati kam er bislang viermal für die U17 zum Einsatz.

«Super, dass Timo sich für den S04 und unseren Weg entschieden hat. Er ist pfeilschnell, torgefährlich und arbeitet auch gegen den Ball sehr intensiv. Ich freue mich sehr auf unsere gemeinsame Zeit», wird Trainer Norbert Elgert zitiert.

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