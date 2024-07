In Düsseldorf werden am Samstag Tausende Schweizer Fans für den EM-Viertelfinal erwartet. Falls auch du für den Nati-Knüller anreist, kommen hier alle wichtigen Infos.

Björn Lindroos Redaktor Sport und People

Am Samstag um 18 Uhr ist es endlich so weit. Die Schweizer Nati trifft im EM-Viertelfinal in Düsseldorf auf England und spielt um den erstmaligen Einzug in einen Halbfinal an einem grossen Turnier. Hier kommen alle wichtigsten Infos für deine Reise nach Deutschland.

Zug

Mit dem Zug ist die Anreise am einfachsten. Eine Fahrt von Zürich nach Düsseldorf dauert etwa 5 Stunden und 30 Minuten, die Fahrtzeit weicht aber je nach Verbindung ab. Fans, die im Besitz von Tickets für das Spiel sind, profitieren im deutschen Raum von einer Sonderaktion der Deutschen Bahn. Von der Schweizer Grenze kostet ein Ticket so nur 29.90 Euro (2. Klasse) respektive 39.90 Euro (1. Klasse). Auf der Website der Deutschen Bahn sind allerdings bereits viele Züge ausgebucht oder nur noch Tickets für die 1. Klasse verfügbar.

Treffpunkt

In Düsseldorf angekommen, können sich die Schweizer Fans beim «Meeting Point» von 12 bis 14.30 Uhr im Rheinpark in Düsseldorf treffen. Von der Altstadt aus ist er mit einem 15-minütigen Fussmarsch oder mit der U-Bahn 78/79 D-ERGO-Platz/Klever Str. U zu erreichen.

Fanmarsch

Der Marsch startet um 14.30 Uhr und dauert etwa 60 bis 75 Minuten. Er führt vom Rheinpark zum Stadion. Wer nicht mitlaufen will, kann auf den organisierten Bus-Shuttle-Betrieb zurückgreifen. Er bringt Schweizer Fans von der Haltestelle Heinrich-Heine-Allee bis Messe Süd/Congress.

Tickets

Über offizielle Wege gibt es keine Tickets mehr, die Uefa hat alle ihre Karten verkauft. Auf dem Schwarzmarkt gibt es noch Tickets zu haben, jedoch für einen stolzen Preis von etwa 500 Franken (mit Gebühren). Falls Fans ohne Ticket dennoch mitreisen, schlägt die Stadt Düsseldorf vor, die Partie in der Fanzone Schauspielhaus oder in einer der zahlreichen Bars und Kneipen der Altstadt zu verfolgen.

Stadion

Die Arena in Düsseldorf ist das Heimstadion der Fortuna und hat während der EM Platz für 47'000 Zuschauer. Die Schweizer Fans werden am Samstag auf der Südtribüne – während des Liga-Alltags das Zuhause der Fortuna-Fans – untergebracht sein. Via Zugang Süd gelangen die Nati-Fans zu ihren Plätzen. Türöffnung ist um 15 Uhr.

Wetter

Sommerwetter für unser Sommermärchen? Fehlanzeige! In Düsseldorf soll das Wetter gemäss Prognose nur so mässig sein. Stark bewölkt und 23 Grad wird vorhergesagt.

Und zu Hause? In der Schweiz dürfte es zwar etwas sonniger sein, jedoch werden gegen den Abend Gewitter erwartet. In der grossen Blick-Übersicht siehst du, wo das Spiel im Public Viewing gezeigt wird. Auch welche Locations überdacht sind, ist ersichtlich.

Die Stunden danach

Wer nach dem Nati-Spiel feiern gehen will, der kann sich in Düsseldorf oder dem benachbarten Köln vergnügen. Auch die Fans, die nach dem Spiel zurück nach Hause wollen, kommen auf ihre Kosten. Bis spät in die Nacht fahren Züge, der letzte Zug fährt um 3.40 Uhr von Düsseldorf und ist um 10 Uhr in Zürich. Zu den Hotelübernachtungen gibts hier mehr zu finden.