Am kommenden Samstag steht für die Nati mit dem Viertelfinal gegen England der nächste Kracher auf dem Programm. Blick zeigt dir, wie du noch zu Tickets kommst und die Reise nach Düsseldorf am besten planst.

Blick zeigt dir, wie du auch beim Viertelfinal gegen England live dabei sein kannst.

Der Countdown läuft! Noch fünf Tage bleiben bis zum EM-Viertelfinal zwischen der Schweiz und England. Von den 47'000 Tickets für das Spiel in der Düsseldorf Arena ist bereits ein Grossteil vor Turnierstart verkauft worden. Für die Fanlager beider Teams hat die Uefa je ein Kontingent von 7000 Tickets reserviert.

Wie kann ich ein offizielles Match-Ticket erwerben?

Die Tickets kommen am Dienstag in den Verkauf. Bevorzugt wird, wer sich bei der Uefa als «Fan of Switzerland» registriert hat. Ab Nachmittag können über die Uefa-Website dann Tickets aus dem reservierten Kontingent bezogen werden. Hier gilt das Prinzip: Wer zuerst kommt, mahlt zuerst. Über die genauen Uhrzeiten des Verkaufs will die Uefa die Fans per Mail informieren. Die Tickets im Fansektor kosten 60 Franken.

Gibts noch andere Wege, an Tickets zu kommen?

Geht man im offiziellen Verkauf leer aus, bleibt nur noch der Weg über den Schwarzmarkt, wo die Tickets oft zu einem höheren Preis weiterverkauft werden. Dabei ragt an der diesjährigen EM ein Portal am meisten heraus: Ticombo.com. Alle angebotenen Tickets werden «strengstens überprüft», wie es in den FAQ heisst, sodass die Möglichkeit des Betrugs ausbleiben soll. Und sollte doch etwas schiefgehen, wird das Geld zurückerstattet. Ein Restrisiko besteht allerdings immer.

Das kostet die Reise nach Düsseldorf

Wer sich spontan für einen Trip zur Nati nach Düsseldorf entscheidet, findet ab Zürich noch diverse Flüge – diese sind allerdings teuer: Für 484 Franken gehts am Samstag mit der Swiss nach Düsseldorf. Am Sonntag für 600 Franken zurück. Insgesamt also 1000 Franken. Etwas günstiger ist der Flug ab Kloten mit Eurowings. 248 Franken kostet der Hinflug am Samstag, 592 Franken der sonntägliche Rückflug nach Zürich.

Weniger Geld muss man für den Zug aufwenden – dafür mehr Zeit: Ab Zürcher Hauptbahnhof gibt es am Samstag verschiedene Verbindungen, die Fahrt dauert zwischen fünf und sechs Stunden. Bezahlen muss man nur den Schweizer Preis bis an die Grenze – in Deutschland gilt dann das Spezialangebot von 29.90 Euro.

Das kostet die Übernachtung in Düsseldorf

Übernachtungsmöglichkeiten gibts in Düsseldorf auch für spontan Reisende genügend. Wohl auch, weil viele Fans ausgeschiedener Teams bereits wieder abgereist sind. So kostet im Moxy Hotel (3 Sterne) im Stadtzentrum eine Übernachtung von Samstag auf Sonntag im Doppelzimmer 255 Franken. In Stadionnähe steigen die Preise, es gibt aber auch dort noch Zimmer. Etwa im 4-Sterne-Hotel Schnellenburg direkt am Ufer des Rheins – und nur 15 Minuten zu Fuss vom Stadion entfernt. Die Nacht im Doppelzimmer kostet 538 Franken. Günstiger kann man am Flughafen übernachten. Das Doppelzimmer gibts im Hotel Maritim (4 Sterne) für 211 Franken.