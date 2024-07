Teile uns deine Meinung zur Vorlesefunktion mit. Zur kurzen Umfrage.

1 Schweiz - Frankreich 5:4 n.P. – EM 2021

Ausgerechnet gegen den Weltmeister gelingt der Schweiz der erste Viertelfinal-Einzug seit 67 Jahren! Dabei liegt die Nati nach einem frühen Seferovic-Treffer plötzlich 1:3 hinten. Die Franzosen feiern auf dem Platz, als wäre die Partie bereits gelaufen. Doch die Schweiz schlägt noch einmal zurück. Seferovic und Gavranovic retten die Nati kurz vor Schluss in die Verlängerung. Am Ende muss aber das Penaltyschiessen herhalten. Dort treffen mit Gavranovic, Schär, Akanji, Vargas und Mehmedi alle fünf Schweizer. Und Sommer kratzt den letzten Penalty von Superstar Mbappé. Die Sensation von Bukarest ist perfekt!

Die Schweizer Mannschaft feiert Penalty-Held Yann Sommer.

2 Schweiz – Grossdeutschland 4:2 – WM 1938

Nach einem 1:1 im ersten Aufeinandertreffen kommt es fünf Tage später in Paris zum Wiederholungsspiel gegen Hitlers Grossdeutschland. Die aus Deutschen und Österreichern zusammengesetzte Mannschaft ist im Achtelfinal der haushohe Favorit und führt schnell mit 2:0. Doch die Schweiz dreht die Partie noch. Walaschek, Bickel und Trello Abegglen mit einem Doppelpack sorgen für die grosse WM-Überraschung.

Trello Abegglen kommt gegen Deutschlands Goalie Rudolf Raftl einen Schritt zu spät.

3 Schweiz - Italien 2:0 – EM 2024

Womöglich der beste Nati-Auftritt in diesem Jahrtausend. Im EM-Achtelfinal in Berlin spielt die Nati den Titelverteidiger komplett an die Wand. Freuler und Vargas sorgen mit ihren Toren für die hochverdiente Viertelfinal-Quali. Am Ende weist die Schweizer Mannschaft eine Passquote von 92 Prozent auf. Der höchste Wert an einem grossen Turnier seit Erhebung der Daten 1966.

Remo Freuler trifft im Olympiastadion zum 1:0 gegen Italien.

4 Schweiz - Spanien 1:0 – WM 2010

In Durban gelingt der Nati im ersten WM-Spiel eine faustdicke Überraschung. Gegen Europameister Spanien schiesst Gelson Fernandes die Schweiz zu einem sensationellen 1:0-Erfolg. Mit dem Einzug in den Achtelfinal klappt es trotzdem nicht. Iniesta, Torres, Xavi und Co. holen sich dagegen trotz Startpleite den WM-Titel.

Nach Abpfiff bejubelt Torschütze Gelson Fernandes sein goldenes Tor gegen Spanien.

5 Schweiz - Rumänien 4:1 – WM 1994

Zum ersten Mal seit 28 Jahren schafft es die Nati wieder ein grosses Turnier. Nach dem 1:1 zum Auftakt gegen Gastgeber USA fegen die Schweizer Rumänien mit 4:1 vom Platz. Doppeltorschütze Knupp, Chapuisat und Sutter lassen dem Team um Superstar Gheorghe Hagi keine Chance. Mit dem Sieg macht die Nati den Achtelfinal klar. Es ist der erste Sieg an einer WM seit 40 Jahren.

Adrian Knup schiesst Rumänien mit einem Doppelpack ab.

6 Schweiz - Portugal 2:0 – WM-Quali 2018

Keine zwei Monate nach dem Gewinn des EM-Titels kassieren die Portugiesen in Basel eine Pleite gegen die Schweiz. Embolo und Mehmedi sorgen für den 2:0-Sieg gegen die ohne den verletzten Cristiano Ronaldo antretenden Iberer.

Breel Embolo trifft per Kopf zum 1:0 gegen den Europameister.

7 Schweiz - Italien 4:1 – WM 1954

An der Heim-WM muss die Nati in einem zusätzlichen Entscheidungsspiel gegen die favorisierten Italiener ran. In Basel lassen die Schweizer der Squadra Azzurra keine Chance. Seppe Hügi (2), Ballaman und Fatton sorgen für den Viertelfinal-Einzug.

Nati-Goalie Eugene Parlier pariert einen italienischen Abschluss.

8 Schweiz - Italien 1:0 – WM-Quali 1993

Im Wankdorf sorgt Marc Hottiger gegen grosse Namen wie Barsesi, Maldini oder Baggio für den lange Zeit letzten Schweizer Sieg. Am Ende qualifiziert sich die Nati auch dank dieses Sieges zum ersten Mal seit 28 Jahren für ein grosses Turnier.

Superstar Roberto Baggio muss zusehen, wie Marc Hottiger an ihm vorbeizieht.

9 Schweiz - Italien 3:1 – Test 1939

Noch einmal die Italiener. Der Doppelweltmeister von 1934 und 1938 ist zuvor seit vier Jahren und 30 Spielen ungeschlagen. Diese Serie endet völlig überraschend im Testkick in Zürich. General Henri Guisan höchstpersönlich sieht, wie Aeby (2) und Monnard Italien versenken.

General Guisan begrüsst vor Anpfiff im Hardturm die beiden Nationalspieler Severino Minelli (links) und Fredy Bickel.

10 Schweiz - Schweden 2:1 – Olympia 1924

Im Halbfinal der Olympischen Spiele von Paris kommt es zum Duell mit den Schweden. Der Held des Spiels ist Max Abbegglen, der die Schweiz mit zwei Toren zu einem 2:1-Sieg schiesst. Zwar geht der Final mit 0:3 gegen Uruguay verloren. Weil es zu dieser Zeit noch keine WM- oder EM-Turniere gibt, darf sich die Schweiz als bestes europäisches Team Europameister nennen.

Das Schweizer Team ist 1924 der beste europäsiche Olympia-Teilnehmer.