Nati spannt für guten Zweck mit Unicef zusammen

Teile uns deine Meinung zur Vorlesefunktion mit. Zur kurzen Umfrage.

Das Trikot von Nico Elvedi wird in einem Gewinnspiel verlost.

Pascal Ruckstuhl Sport-Desk-Reporter

Eine schöne Geste vom schweizerischen Fussballverband: Im Rahmen der Aktion «Trikot mit Herz», die von Unicef ins Leben gerufen worden ist, übergibt der SFV die Nati-Trikots aus dem EM-Startspiel gegen Ungarn zur Versteigerung für einen guten Zweck. Jeder, der will, kann die Trikots ab sofort auf der Internet-Plattform ricardo.ch kaufen und damit was Gutes tun: Der Erlös kommt Kindern in der Ukraine zugute.

Unicef-Geschäftsleiterin Bettina Junker zeigt sich erfreut über die Kooperation: «Diese Aktion verschafft uns die Möglichkeit, auf die schwierige Situation in der Ukraine aufmerksam zu machen.»

Das Schaufenster der EM sei dafür gut, sagt SFV-Mediensprecher Adrian Arnold: «Wir waren sofort begeistert. Die EM ist ein Ereignis, das ein Gefühl der Zusammengehörigkeit vermittelt. Es ist wichtig, auch an jene zu denken, die nicht daran teilhaben können.» Zusätzlich gibts für sämtliche Nati-Fans eine Verlosung eines Original-Trikots: Das Shirt von Nico Elvedi wird in einem Blick-Gewinnspiel verlost.