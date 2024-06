Gewinne das EM-Trikot von Nati-Star Nico Elvedi

Teile uns deine Meinung zur Vorlesefunktion mit. Zur kurzen Umfrage.

1/2 Nico Elvedi (m.) jubelt mit seinen Mitspielern und Torschütze Michel Aebischer über das 2:0 gegen Ungarn.

Endlich rollt der Ball an der EM in Deutschland. Die Schweizer Nati ist mit dem klaren 3:1-Sieg gegen Ungarn optimal in das Turnier gestartet. Anlässlich der Euro 2024 unterstützt der Schweizerische Fussballverband mit der Charity-Aktion «Trikot mit Herz» die Unicef-Nothilfe für Kinder in der Ukraine. 24 signierte Trikots aus dem Spiel gegen Ungarn werden ab dem 17. Juni auf Ricardo.ch versteigert.

Blick verlost exklusiv das signierte Trikot von Nati-Star Nico Elvedi aus dem Spiel gegen Ungarn. Hol dir mit ein wenig Glück dieses Stück Schweizer Fussballgeschichte!

Teilnahmeschluss ist der 23. Juni 2024. Der Gewinner wird anschliessend ermittelt und benachrichtigt. Mit der Teilnahme erklärst du dich mit den AGB und Datenschutzbestimmungen einverstanden.