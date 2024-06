Teile uns deine Meinung zur Vorlesefunktion mit. Zur kurzen Umfrage.

1/7 Trotz Gruppensieg zeigt Mitfavorit England bislang ein enttäuschendes Turnier.

Lucas Werder Reporter Fussball

Der zweite EM-Viertelfinal in Folge ist eingetütet. Und wie schon mit den Spaniern vor drei Jahren wartet auch dieses Mal ein grosser Brocken auf die Nati. Trotz eines bislang dürftigen Turniers zieht auch England am Sonntagabend in den EM-Viertelfinal. Das Team von Trainer Gareth Southgate siegt gegen die Slowakei in extremis und nach Verlängerung 2:1.

Nachdem sich die Schweizer Fans 31 Jahren auf einen Sieg gegen Italien gedulden mussten, dauert das Warten im Fall von England sogar schon 43 Jahre. Im Mai 1981 feierte die Nati in der WM-Quali vor 40'000 Fans im Joggeli einen 2:1-Sieg. Nati-Trainer damals: Paul Wolfisberg. Für die Tore sorgten Fredy Scheiwiler und Claudio Sulser. Die WM 1982 wurde trotz des Exploits klar verpasst.

In den 13 Partien seit dem denkwürdigen Sieg schauten für die Nati zehn Pleiten und drei Remis heraus. In einem Pflichtspiel sind die Schweiz und England zuletzt 2019 aufeinandergetroffen. Im Spiel um Platz drei der Nations League zog man im Penaltyschiessen knapp den Kürzeren.

Aufgepasst auf die Slowakei

Doch genau wie die Squadra Azzurra haben sich auch die Three Lions bislang in einer bedenklichen Form präsentiert. Zwar haben die Engländer in ihrer Gruppe mit Dänemark, Slowenien und Serbien gewonnen, das Team von Gareth Southgate hat dabei trotz eines geschätzten Marktwertes von 1,52 Milliarden Franken nur zwei Tore zustande gebracht. Auch gegen die Slowakei zeigten die Insel-Kicker keine überzeugende Leistung.

Und somit ist klar: Die Schweiz muss sich nächsten Samstag in Düsseldorf (18 Uhr) nicht verstecken. Die Engländer können kommen.