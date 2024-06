Nach dem 2:0 gegen Italien und dem Einzug in den EM-Viertelfinal sind dieser Nati keine Grenzen gesetzt, schreibt Blick-Fussballchef Christian Finkbeiner.

1/31 Wow! Die Nati steht im EM-Viertelfinal.

Christian Finkbeiner Fussballchef

Die Nati hat es wieder getan. Wie 2021 steht sie an der EM im Viertelfinal. Aber nicht mit dem Glück des Tüchtigen, sondern hochverdient! Sie spielt Italien an die Wand, so deutlich muss und darf man das sagen. Den vierfachen Weltmeister, den Titelverteidiger.

Nach dem 1:1 gegen Gastgeber Deutschland hat das Yakin-Team auch den nächsten Härtetest gegen einen der Grossen des Weltfussballs bestanden. Und das mit Bravour. Ohne Wenn und Aber. Nun wartet in einer Woche wohl England, das nächste Schwergewicht. Das Mutterland des Fussballs, Weltmeister 1966 und EM-Finalist 2021.

Noch einmal Berlin?

Doch nach den Auftritten gegen Deutschland und Italien müssen wir niemanden mehr fürchten. Auch die Three Lions mit ihren Stars wie Bellingham oder Kane nicht. Und schon gar nicht die Slowakei.

Noch im letzten Herbst, als sich die Nati durch die Quali quälte, hätten nur die kühnsten Optimisten mit einem solchen Szenario gerechnet. Nun hält die Nati den Traum von einem Schweizer Sommermärchen im ganzen Land am Leben.

Und der letzte Tanz dieser aussergewöhnlichen Generation an Schweizer Fussballern muss noch lange nicht zu Ende sein. Nach diesem heroischen Sieg gegen Italien dürfen wir vom ganz grossen Wurf träumen. In zwei Wochen steigt der Final dieser EM, erneut im Olympiastadion von Berlin. Warum nicht mit der Schweiz? Spätestens seit dieser «Serata magica» gibt es für diese Nati keine Grenzen mehr.