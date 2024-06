Schottland nach Ohrfeige angezählt Nati muss sich vor Wunderkind Gilmour in Acht nehmen

Schottland will nach der 1:5-Startpleite in der EM zurück in die Spur finden – gegen unsere Nati am Mittwochabend (21 Uhr in Köln). Wie Xherdan Shaqiri bei der Schweiz ist bei den Schotten ein Star noch nicht gross in Erscheinung getreten. Noch nicht.