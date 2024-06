Die Nati ist in Köln angekommen Yakin: «Die Schotten müssen eine Reaktion zeigen»

Am Mittwochabend um 21 Uhr trifft die Schweiz auf Schottland. Am Tag vor dem Spiel stellen sich Verteidiger Manuel Akanji und Nationaltrainer Murat Yakin nach der Ankunft in Köln den Medien.