Die Fussball-EM in Deutschland geht ab diesem Wochenende in die heisse Phase – und die Schweiz eröffnet mit dem Duell gegen Italien die Achtelfinals. Verwalte jetzt deine Team-Pushes und verpasse kein Tor mehr.

Die Fussball-Europameisterschaft ist in vollem Gange und wir bieten dir die komplette EM-Dröhnung. Neben Live-Tickern, Analysen, Noten, Videos und Bildern haben wir für dich neue spannende Features, Formate und Extras entwickelt, damit du bei Blick das ultimative EM-Erlebnis kriegst.

Personalisierbare Push-Mitteilungen

Dein Herz schlägt für unsere Nati und du kannst den Achtelfinal-Kracher gegen Italien kaum erwarten? Von Spanien, England oder Deutschland willst du aber ebenfalls nichts verpassen? Unsere personalisierbare Pushes sorgen dafür. Du kannst deinen bevorzugten Mannschaften folgen und erhältst sofortige Updates, wenn ein Tor fällt, der VAR eingreift oder der Schiri eine Rote Karte zückt. Schneller auf dem Laufenden bist du nur, wenn du selber im Stadion sitzt.

Alles, was du dazu machen musst, ist die Blick-App auf dein Smartphone laden und die Push-Funktion aktivieren. Im Cockpit kannst du dir dann dein Push-Menü nach eigenen Wünschen zusammenstellen. Es wurden bereits über 40'000 Teampush-Abos abgeschlossen – folge auch du deinen Lieblingsteams!

1/2 Im Push-Cockpit kannst du deine EM-Pushes verwalten.

Mehr und tiefere Daten im Live-Bereich

Der Live-Bereich in unserem Matchcenter bietet dir jetzt noch mehr und tiefere Daten. Verfolge jedes EM-Spiel in Echtzeit mit detaillierten Statistiken, taktischen Analysen und spannenden Live-Tickern. Wann fällt das nächste Tor? Wo hält sich Granit Xhaka am meisten auf dem Feld auf? Bei uns kriegst du alles, was das Zahlen-Herz begehrt! Expected Goals, Heatmaps, Grafiken der Torentstehung – tauche ein in die Welt der Zahlen und Fakten und erlebe die Spiele auf einem völlig neuen Niveau.

1/6 So hat sich der Schweizer Torschütze Dan Ndoye gegen Deutschland beweg

Täglicher Newsletter

Auch der Fussball-Newsletter «Steilpass» erhält ein EM-Spezial. Der Newsletter, der normalerweise einmal pro Woche erscheint, wird während des gesamten Turniers jeweils täglich erscheinen. In kompakter Form bieten wir dir Geschichten, Hintergründe, spezielle Formate und Impressionen direkt aus Deutschland in dein E-Mail-Postfach. Am Tag nach den Nati-Spielen erscheint zudem jeweils eine längere Version mit Rückblick auf den Auftritt der Schweiz.

Ausserdem gibt es für Abonnentinnen und Abonnenten des Newsletters während der EM in Gewinnspielen immer wieder attraktive Preise zu gewinnen. Die Anmeldung für den Steilpass ist ganz einfach und kostenlos. Gib einfach deinen Namen und deine E-Mail-Adresse im Anmeldefeld ein. Schon bist du Teil vom Team!

Profile aller Spieler

Mit diesem Wissen kannst du glänzen: Was Cristiano Ronaldo vom Nationalmannschaftsrücktritt abhielt, wie ein Serbe dank Granit Xhaka zum Publikumsliebling wurde oder wer gegen die Schweizer Fussballer schiesst? Lerne jeden einzelnen Star der Europameisterschaft besser kennen. In Zusammenarbeit mit der englischen Zeitung «Guardian» und dem renommiertesten Fussballmedium jedes Teilnehmerlandes hat Blick zu jedem Spieler ein Porträt erstellt. Erfahre Hintergrundinformationen, persönliche Geschichten und vieles mehr. So bist du bestens vorbereitet auf jede Partie.

Expertenanalysen im «Blick Kick»

Freue dich an folgenden Tagen auf tiefgehende Analysen und spannende Diskussionen in unserer Fussball-Sendung «Blick Kick».

1., 2. oder 3. Juni (je nach allfälliger Achtelfinal-Quali der Schweiz)

6. oder 7. Juli (je nach allfälliger Viertelfinal-Quali der Schweiz)

Montag, 8. Juli (vor den Halbfinals)

Donnerstag, 11. Juli (nach den Halbfinals)

Montag, 15. Juli (nach dem Final)

Hochkarätige Gäste beleuchten die entscheidenden Momente der Partien, analysieren Taktiken und bieten dir exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Schiri-Experte Urs Meier wird dazu strittige Szene unter die Lupe nehmen und für dich einordnen.

Berichterstattung direkt vor Ort

Dank unseres grossen EM-Teams im Newsroom und unseren Reportern vor Ort bist du hautnah dabei an der Euro. Insgesamt neun unserer erfahrenen Berichterstatter sind in Deutschland im Einsatz und liefern dir exklusive Einblicke, Interviews und Hintergrundberichte direkt aus den Stadien. Fussball-Chef Christian Finkbeiner, die Fussball-Reporter Alain Kunz, Sebastian Wendel, Lucas Werder, Stefan Kreis und Tim Guillemin, Fotograf Toto Marti und die Videojournalisten Rebecca Spring und Damian Seiler transportieren dir die Atmosphäre und die Emotionen der Europameisterschaft, als wärst du selbst vor Ort.

1/11 Dieses Team berichtet direkt vor Ort: Fussball-Chef Christian Finkbeiner.