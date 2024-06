Teile uns deine Meinung zur Vorlesefunktion mit. Zur kurzen Umfrage.

1/10 Es war nicht der Abend von Antoine Griezmann.

Cédric Heeb Redaktor Sport

Vier Punkte hat Frankreich bereits auf dem Konto, den Achtelfinal hat die Equipe Tricolore in den eigenen Füssen. Ein Tor ist dem Team von Didier Deschamps in den zwei Spielen aber noch nicht gelungen. Der Sieg gegen Österreich kam nur durch ein Eigentor von Maximilian Wöber zustande.

Und gegen Holland bringen Les Bleus die Kugel einfach nicht im Tor der Elftal unter. 15 Torschüsse geben die Franzosen ab, der Wert an Expected Goals (xG) beträgt 1,43. Die Spitze des Eisbergs ist Antoine Griezmann, der in Abwesenheit von Kylian Mbappé (Nasenbeinbruch) als Captain aufläuft. Sein xG-Wert: 0,94. Heisst, der 129-fache Nationalspieler hätte eigentlich ein Tor machen müssen!

1/2 Antoine Griezmann läuft viel, erzielt aber kein Tor.

Was sind Expected Goals (xG) Der Expected Goals Wert (Deutsch: «Erwartete Tore», kurz: xG) wird aufgrund historischer Daten berechnet. Für jeden Torabschluss wird auf dieser Basis die Torwahrscheinlichkeit berechnet. Die Summe der Abschlüsse gibt somit an, wie viele Tore aus den Torabschlüssen – statistisch gesehen – hätten resultieren müssen. Wichtig: Alle Spieler werden dabei gleich behandelt. Eine Torchance für Kylian Mbappé und eines Spielers, der kaum einmal ein Tor erzielt hat, aus der gleichen Abschlussposition ergeben den identischen xG-Wert. Der Expected Goals Wert (Deutsch: «Erwartete Tore», kurz: xG) wird aufgrund historischer Daten berechnet. Für jeden Torabschluss wird auf dieser Basis die Torwahrscheinlichkeit berechnet. Die Summe der Abschlüsse gibt somit an, wie viele Tore aus den Torabschlüssen – statistisch gesehen – hätten resultieren müssen. Wichtig: Alle Spieler werden dabei gleich behandelt. Eine Torchance für Kylian Mbappé und eines Spielers, der kaum einmal ein Tor erzielt hat, aus der gleichen Abschlussposition ergeben den identischen xG-Wert. Mehr

Doch der Atlético-Star sündigt im Abschluss. In der 13. Minute verstolpert der 33-Jährige eine vielversprechende Chance, in der 65. scheitert er – wieder aus bester Position – an Holland-Goalie Verbruggen. «Ich hatte zwei super Chancen, die bleiben mir an den Füssen hängen», bilanziert er nach der Partie. «Taktisch waren wir gut, da fehlt einfach nur dieses verdammte Tor.»

Koeman hadert mit VAR-Entscheid

Ein Tor erzielt hat Xavi Simons für die Holländer (69.), welches allerdings aufgrund einer passiven Abseitsposition von Denzel Dumfries vom VAR aberkannt wird. Sehr zum Unmut von Oranje-Coach Ronald Koeman (61): «Ich persönlich denke, dass der Treffer hätte zählen sollen.»

Wie hättest du entschieden? Holland-Führungstreffer zählt wegen Offside nicht ( 00:17 )

Nachdem er die Szene im Video angeschaut habe, sei er der Meinung, «dass es ein gültiges Tor war». Zwar sei sein Verteidiger im Abseits gestanden, «aber er behindert nicht den Torwart», analysiert Koeman. Was er zudem nicht verstehe, ist, dass «man fünf Minuten braucht, um das zu checken».

«Insgesamt ein faires Resultat»

Dem pflichtet auch sein Berufskollege Deschamps bei («Weiss nicht, warum das so lange gedauert hat»), ist bei der Beurteilung der Szene aber anderer Meinung als Koeman. «Der Spieler hat den Torhüter behindert. Als ich es gesehen habe, war mir das sofort klar», sagt der 55-Jährige.

Wo beide Trainer aber Konsens finden: Es sei «insgesamt ein faires Resultat». Deschamps hadert mit der Chancenauswertung. Während Holland am Dienstag gegen Österreich (18 Uhr) um einen Platz unter den ersten zwei der Gruppe D kämpft, spielt Frankreich gegen die bereits ausgeschiedenen Polen.

