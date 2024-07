Mit der Europameisterschaft verabschieden sich mehrere Spieler aus ihren Nationalmannschaften. Sie hängen teils ihre Fussballschuhe ganz an den Nagel, teils gehts im Klub noch weiter für sie. Diese Spieler werden wir künftig nicht mehr an den grossen Turnieren sehen.

Olivier Giroud

Bereits vor der Europameisterschaft hat Olivier Giroud angedeutet, dass es seine letzten Spiele für Frankreich sein werden. Nun hat es der 37-Jährige offiziell gemacht. Auf Instagram schreibt er: «Der gefürchtete Moment ist gekommen: Derjenige, der Équipe de France Adieu zu sagen.»

Giroud absolvierte 137 Länderspiele und ist mit 57 Treffern Frankreichs Rekordtorschütze. Seinen letzten Einsatz hatte er im Halbfinal gegen Spanien, wo er für die letzten elf Minuten eingewechselt wurde. 2018 gehörte er zur Weltmeister-Mannschaft. Auf Klub-Ebene wird Giroud seine Karriere in den USA bei Los Angeles fortsetzen.

Toni Kroos

Ende Mai lässt Toni Kroos die Katze aus dem Sack. In seinem Podcast «Einfach mal Luppen» kündigt der 34-Jährige an, dass er nach der EM seine Karriere als Profi-Fussballer beendet. Damit tritt einer der erfolgreichsten deutschen Fussballer aller Zeiten ab.

Er ist unter anderem dreifacher deutscher (mit Bayern) und vierfacher spanischer Meister (mit Real), gewann sechsmal die Champions League (einmal mit Bayern, fünfmal mit Real) und sechsmal die Klub-WM (einmal mit Bayern, fünfmal mit Real). Für Deutschland absolvierte der Mittelfeldspieler 114 Partien und erzielte 17 Tore und wurde 2014 Weltmeister.

Thomas Müller

Nach dem Turnierende verkündet mit Thomas Müller ein zweiter deutscher Weltmeister von 2014 seinen Rücktritt. Er beendet vorerst aber nur seine Laufbahn in der Nationalmannschaft. Sein Vertrag bei Bayern läuft noch ein Jahr. Der 34-Jährige bestritt 131 Partien – nur Lothar Matthäus (150 Einsätze) und Miroslav Klose (137 Einsätze) liefen öfter für die DFB-Elf auf – und erzielte 45 Tore.

«Es hat mich immer sehr stolz gemacht, für mein Land aufzulaufen», sagt Müller in einer Videobotschaft. «Wir haben gemeinsam gefeiert und manchmal auch gemeinsam eine Träne verdrückt.» Er bedankt sich bei allen, die ihn in all den Jahren als deutscher Nationalspieler begleitet haben.

Jesus Navas

Schon vor dem Final lässt Jesus Navas verlauten, dass seine Karriere in der spanischen Nationalmannschaft unabhängig vom Ergebnis mit diesem Spiel enden wird. «Auch mit 38 Jahren freue ich mich noch auf alles, auf die Nationalmannschaft, auf mein Land ... aber die Entscheidung ist gefallen», sagt er vor dem Endspiel.

Navas krönt seinen Rücktritt mit dem zweiten EM-Titel nach 2012. Zudem wurde er 2010 Weltmeister. Insgesamt lief Navas 56-mal für Spanien auf und erzielte fünf Tore. Die tiefe Anzahl Länderspiele ist damit begründet, dass er von 2014 bis 2018 nicht aufgeboten wurde.

Xherdan Shaqiri

Der Geniestreich gegen Schottland ist das letzte Nati-Tor von Xherdan Shaqiri. Einen Tag nachdem das EM-Turnier mit Spanien als grossem Sieger zu Ende gegangen ist, verkündet der 32-Jährige auf Social Media: «Es ist Zeit, mich von der Nati zu verabschieden. Tolle Erinnerungen bleiben und dafür sage ich euch allen: DANKE, MERCI, GRAZIE, FALEMINDERIT.»

125-mal lief Shaqiri für die Schweiz auf, erzielte 32 Tore. An den letzten beiden Europameisterschaften war er massgeblich daran beteiligt, dass die Schweiz bis in die Viertelfinals vorstiess. Bei welchem Klub er seine Karriere fortsetzen wird, ist noch offen. Während der EM meinte Shaqiri, dass die Zeichen auf Abschied aus Amerika stehen und er gerne nach Europa zurückkehren würde.

Jan Vertonghen

Im Achtelfinal gegen Frankreich ist Jan Vertonghen der einzige Torschütze. Allerdings trifft er auf der falschen Seite. Sein Eigentor besiegelt das Ausscheiden Belgiens – und das Ende seiner Nationalmannschafts-Karriere. Mit 37 Jahren macht er Schluss.

«Danke für all die Erinnerungen, ich habe meinen Traum gelebt!», schreibt er auf Instagram. Insgesamt absolvierte Vertonghen 157 Länderspiele und erzielte zehn Tore. Auf Klub-Ebene macht er noch eine Saison bei Anderlecht weiter.

Weitere mögliche Rücktritte

Gut möglich, dass die Genannten nicht die Einzigen sind, die an der Europameisterschaft letztmals für ihre Nation aufgelaufen sind. Spieler wie Manuel Neuer (38, De), Kevin de Bruyne (33, Bel) oder Marko Arnautovic (35, Ö) haben angekündigt, über ihre Zukunft in der National-Elf nachzudenken. Luka Modric (38, Kro), der sich in Deutschland zum ältesten EM-Torschützen machte, hat wie Robert Lewandowski (35, Pol) noch nicht entschieden, wie es für ihn weitergeht. Auch Portugals Oldies Pepe (41) und Cristiano Ronaldo (39) könnten zurücktreten.

Zudem soll sich gemäss «L'Équipe» Kingsley Coman Gedanken über einen Rücktritt aus Frankreichs Nationalmannschaft machen. Und das mit 28 Jahren. Der Grund: Er kam an der EM nur einmal zum Einsatz – für 15 Minuten im zweiten Gruppenspiel.

