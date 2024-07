Teile uns deine Meinung zur Vorlesefunktion mit. Zur kurzen Umfrage.

1/6 Für Rainer Maria Salzgeber ist die EM vorerst vorüber.

Lucas Werder Reporter Fussball

Wochenlang begrüsste Rainer Maria Salzgeber (54) die SRF-Zuschauenden jeden Abend aus Stuttgart. Doch seit Dienstag moderiert plötzlich Paddy Kälin (48) das «Nati-Magazin» an der Seite von Experte Benjamin Huggel (46). Und Salzgeber? Der steht seit dieser Woche wieder beim «Donnschtig-Jass» im Einsatz, bei dem er gemeinsam mit Sonia Kälin (39) und Stefan Büsser (39) als Gastgeber fungiert.

Doch wer ist schuld an der Terminkollision? Hat man am Leutschenbach der Nati den Viertelfinal-Einzug nicht zugetraut? Thomas Ammann, Kommunikationsverantwortlicher SRF Sport, klärt auf: «Der Donnschtig-Jass findet jedes Jahr in den Monaten Juli und August statt. Und die EM dauert bis Mitte Juli. Rainer Maria Salzgeber ist bei beiden Events seit Jahren als Moderator dabei. Die Überschneidung war seit langem bekannt, und SRF konnte für den Fall einer Viertelfinalqualifikation des Schweizer Nationalteams entsprechend planen.»

Salzgeber moderiert im Studio in Zürich

Die Planung sieht vor, dass bis zum Schweizer Ausscheiden Paddy Kälin die Moderationen aus Deutschland übernimmt. Eine Rückkehr von Salzgeber ist kein Thema. «SRF plant die Einsätze seiner Mitarbeitenden mit Rücksicht auf deren Belastung, die Einhaltung der GAV-Bestimmungen, Nachhaltigkeit und Ressourceneffizienz», erklärt Ammann. Die Lösung, Salzgeber durch Kälin zu ersetzen, sei darum optimal.

Die SRF-Zuschauenden müssen aber nicht für den Rest der EM auf Salzgeber verzichten. Der Walliser wird den ersten Halbfinal und den Final als Moderator im SRF-Studio in Zürich begleiten. Es sei denn, die Nati würde sich für den EM-Final qualifizieren. Dann käme wohl Kälin aus dem Olympiastadion zum Handkuss.