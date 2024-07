Auch ein Polizist feiert mit Engländer und Spanier heizen Stunden vor Final ein

Schon am frühen Nachmittag feiern Spanier und Engländer in Berlin. Über grössere Zwischenfälle ist bis jetzt nichts bekannt. Allerdings sorgten in der Nacht auf Sonntag einige England-Fans für Unruhe.