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Einst bei GC aussortiert
Schweizer Stürmer kommt in Ungarn unter

Bei Union Saint-Gilloise ist Marc Giger nicht mehr zum Einsatz gekommen. Nun wechselt der Zürcher nach Ungarn.
Publiziert: vor 9 Minuten
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Marc Giger (l.) heuert beim ungarischen Erstligisten Györ ETO FC an.
Foto: zvg.
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Gian-Andri BaumgartnerRedaktor Sport

Marc Giger (22) hat einen neuen Arbeitgeber: Der Schweizer Stürmer wechselt nach Ungarn zu Györi ETO FC. Der Verein aus der Stadt Györ im Norden des Landes liegt nach einem guten Saisonstart derzeit auf Rang zwei der ungarischen Top-Liga.

Bei seinem bisherigen Klub, Union Saint Gilloise aus Belgien, hat Giger nach insgesamt 22 Einsätzen in der vorherigen Saison keinen Platz mehr gehabt – deshalb nun der Wechsel nach Ungarn. Es ist der nächste Schritt in einer etwas ungewöhnlichen Karriere: 2022 ist er bei GC aussortiert worden, worauf verschiedene Stationen im Amateur-Fussball folgten.

Heute bezeichnet er den GC-Rauswurf aber als «vielleicht das Beste, was mir passiert ist», denn: Über Schaffhausen kam er im Januar 2025 schliesslich bei Saint-Gilloise unter – und feierte ein halbes Jahr später den belgischen Meistertitel und die Champions-League-Qualifikation. In der Königsklasse ist er anschliessend fünfmal aufgelaufen.

Sein Wechsel nach Györ hätte eigentlich schon länger über die Bühne gehen sollen – die Ankunft beim neuen Klub hat aber erst in dieser Woche stattgefunden. Gemäss Blick-Informationen hat er sich in der Zwischenzeit die Weisheitszähne entfernen lassen.

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