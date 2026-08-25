Elvedi wirft Ndoyes Nottingham aus dem Ligacup

In der zweiten Runde des EFL Cup läuft Nico Elvedi erstmals für seinen neuen Klub Leeds auf. Gemeinsam mit Noah Okafor feiert er einen Sieg und wirft Nottingham Forest mit Dan Ndoye raus.

Gian-Andri Baumgartner Redaktor Sport

In der zweiten Runde des englischen Liga-Pokals greifen auch einige Premier-League-Klubs in den Wettbewerb ein – und es kommt gleich zu einem Duell zweiter Teams aus der Top-Liga: Nottingham Forest empfängt Leeds.

Das ist auch ein Schweizer Aufeinandertreffen, wobei aber nur Leeds von Beginn weg auf seine Nati-Spieler zählt: Noah Okafor und Nico Elvedi stehen in der Startelf, wobei der Verteidiger sein Debüt feiert – erst in der vergangenen Woche wechselte er von Gladbach zum Klub aus Yorkshire.

Nun erlebt er für seinen neuen Klub einen gelungenen Einstand. Beim 2:0-Sieg bleibt seine Defensive ohne Gegentreffer, wobei Elvedi die vollen 90 Minuten bestreitet. Okafor wird nach 67 Minuten ausgewechselt.

Nur wenige Minuten zuvor ist mit Dan Ndoye auch der Schweizer von Nottingham eingewechselt worden. Der Flügelstürmer soll in der letzten halben Stunde die Leeds-Führung durch Daniel James (50.) wettmachen. Das gelingt jedoch nicht, im Gegenteil: Nach 75 Minuten kommen sich Forest-Keeper Matz Sels und Verteidiger Neco Williams nach einem weiten Leeds-Einwurf in die Quere, woraufhin James Justin nur noch zum 2:0 einschieben muss.

Es ist die Entscheidung in diesem Spiel, das für Ndoyes Nottingham die Titelträume im zweitwichtigsten Pokal-Wettbewerb Englands nach dem FA Cup bei erster Gelegenheit schon wieder beendet. Leeds steht dagegen in der dritten Runde, die im September ausgetragen wird.