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Samba 29', 54'
Cherki 32'
Elias 48'
McAidoo 90'

Kantersieg im League Cup
ManCity gnadenlos gegen Norwich

Manchester City feiert einen klaren 5:0-Heimsieg gegen Norwich City im League Cup. Doppel-Torschütze Floyd Samba und ein Trio schiessen Pep Guardiolas Team souverän in die 3. Runde.
Publiziert: 17.09.2026 um 23:07 Uhr
Trifft doppelt: Floyd Samba.
Foto: AFP
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Manchester City steht nach einem klaren 5:0-Heimsieg gegen Norwich City souverän in der 3. Runde des League Cup.

Nach knapp einer halben Stunde schlägt der Favorit zu: Floyd Samba bringt City in der 29. Minute per Kopf nach Flanke von Allan mit 1:0 in Führung. Kurz darauf legt Rayan Cherki nach – er erhöht in der 32. Minute nach Vorarbeit von Ayyoub Bouaddi auf 2:0. Mit diesem Spielstand geht es in die Pause.

Direkt nach Wiederanpfiff trifft Allan selbst, nach Assist von Rayan Aït Nouri stellt er in der 48. Minute auf 3:0. In der 54. Minute ist erneut Samba zur Stelle, diesmal mit dem Fuss, wieder bereitet Aït Nouri vor – 4:0.

Norwich reagiert mit weiteren Wechseln, kann am Resultat aber nichts ändern. Kurz vor Schluss setzt der eingewechselte McAidoo den Schlusspunkt: In der 90. Minute trifft er nach Zuspiel von Nico O'Reilly zum 5:0.

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